Gegen die Ampelanlage eines Bahnübergangs in der Bahnhofstraße in Herbertingen ist am Mittwochvormittag eine 64-Jährige mit ihrem Renault geprallt. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau laut Polizeibericht mit ihrem Auto in der leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Verkehrseinrichtung. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Zum Glück blieb die 64-Jährige unverletzt.