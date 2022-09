Autofahrer entgeht knapp einer Kollision

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer hatte Glück im Unglück, als er bei einem Überholmanöver am Donnerstag in der Mieterkinger Straße zwischen Herbertingen und Mieterkingen einen Entgegenkommenden übersehen hat.

Der 26-Jährige wich laut Polizeibericht geistesgegenwärtig mit seinem VW nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden. Sein Fahrzeug streifte dabei die Schutzplanke. Zu einer Berührung der beiden Autos kam es nicht, verletzt wurde niemand. Während am Audi kein Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf rund 5000 Euro, der an der Leitplanke auf etwa 1000 Euro beziffert.