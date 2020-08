Autodiebstahl endet in einem Maisfeld

Groß war der Schreck, als ein Autobesitzer am Sonntagmorgen in der Zeppelinstraße in Herbertingen feststellen musste, dass sein Auto gestohlen worden war. Der 58 Jahre alte Besitzer des Renault hatte den Wagen gegen zwei Uhr in der Frühe in der Zeppelinstraße abgestellt und den Schlüssel im Auto gelassen. Ein Unbekannter nutzte wohl die Gunst der Stunde und nahm das Auto unbefugt in Betrieb. Die Fahrt des Täters endete in der Nähe neben einem Feldweg, wo er mit dem Wagen von der Strecke abkam und im nassen Erdreich eines Maisfeldes stecken blieb. Der Fahrer flüchtete. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren gegen den Unbekannten eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/ 48 20 zu melden.