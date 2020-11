Auto zerkratzt: Polizei sucht Täter

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntag zwei in der Donaustraße in Herbertingen abgestellte Mercedes zerkratzt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Autos, die vor einer Autowerkstatt standen, wurden rundherum mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.