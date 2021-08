Auto überschlägt sich

Mit seinem Toyota überschlagen hat sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Ertingen und Herbertingen. Laut Polizeibericht kam der junge Fahrer aus Richtung Ertingen, als er nach rechts auf das Bankett kam und seinen Wagen von der Straße steuerte. Nach einem Überschlag kam sein Auto in einem angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stehen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 9 000 Euro.