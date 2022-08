Den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Kanzacher Straße in Herbertingen geparkten Renault Twingo hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 23 Uhr beschädigt. Weil der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07581 / 482-0 entgegen.