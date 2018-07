Seit zwei Wochen läuft ein gemeinsames Projekt des Maschinenbau-Unternehmens Knoll aus Bad Saulgau und den Klassen 4a und 4b der der Lilly-Jordans-Grundschule in Herbertingen: Dirk Reiner, bei Knoll verantwortlich für die Ausbildung, kommt gemeinsam mit seinen Lehrlingen an mehreren Unterrichtsvor- beziehungsweise nachmittagen in die Schule, um dort zusammen mit den Schülern ein elektronisches Spiel zu bauen.

Ziel des „Tic-Tac-Toe“-Spiels für zwei Spieler ist es, in einer Reihe drei Leuchtdioden (LEDs) in der eigenen Farbe zum Leuchten zu bringen. Es wurde von Knoll speziell für Grundschulen konzipiert. So sollen bereits Elementarschüler an die Themen Elektronik und Metallverarbeitung herangeführt werden. Das Projekt soll dazu beitragen, eventuelle Vorbehalte frühzeitig abbauen und rechtzeitig Kontakte zu potenziellen Auszubildenden knüpfen zu können.

Die benötigten Maschinen und Werkzeuge sowie alle Materialien stellt das Bad Saulgauer Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Unter anderem kommen Lötkolben und Metallbohrer, Schalter, Widerstände und LEDs zum Einsatz. Parallel zur jeweiligen Kleingruppe arbeiten die restlichen Schüler mit ihren Lehrerinnen am Hintergrundwissen zum Thema Strom.