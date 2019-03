Ausgefallene Gefährte gehen an den Start

Auf die Plätze, Fertig, Los! Zum 20. Mal hat ein Organisationsteam in diesem Jahr in Herbertingen das Kinderwagenrennen gestartet. Unter dem Motto „Wilder Westen“ waren für das Jubiläumsrennen spannende Spiele und ein kniffliger Rennparcours vor dem Altenheim aufgebaut.

Acht Erwachsenengruppen und drei Kindergruppen traten gegeneinander an, um sich den ersten Platz zu ergattern. Die Kindergruppen wurden dabei separat von den Erwachsenen bewertet. Die Teams bestanden jeweils aus zwei Mitglieder, die zusammen zwei Spiele und letztendlich das Rennen zusammen meistern mussten. Das Highlight war auch in diesem Jahr das Rennen. Teilweise sehr fantasievoll zusammgebaute Gefährte gingen an den Start. Aus traditionellen Kinderwagen, aus Einkaufswagen oder aus selbst zusammengeschraubten Gefährten waren sie konstruiert. Es ging nicht nur darum, dank großer Geschicklichkeit und fahrerischen Können den ersten Preis beim Rennen und bei den Spielen zu ergattern. Auch die Auszeichnung mit den sogenannte Kinderwagenoscars war begeht. Sie wurden für die schönsten und kreativsten Wägen verliehen. Einen „Oscar“ gab es in den Erwachsenengruppe, den zweiten in den Kindergruppen.

Josefine Grützner und Rebi Sieger jedenfalls freuten sich über ihren Kinderwagenoscar. Mit ihrem „Tom und Jerry“-Wagen haben sie nicht nur optisch überzeugt, sondern gingen auch beim Rennen als Sieger durchs Ziel. Die beiden haben dieses Jahr nicht zum ersten Mal mitgemacht. Schon vergangenes Jahr holten sie beim Kinderwagenrennen den ersten Platz. „Wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder mitmachen“, sagte Rebi. Für ihren originellen Wagen haben sie ungefähr drei Wochen gebraucht. „Bemalt haben wir alles selber, beim aussägen hatten wir aber etwas Hilfe“, so Josefine.

In der Altersgruppe der Erwachsenen überzeugten Thomas Frick und Michael Seyfried mit ihrem Donkey-Kong-Wagen und holten den Kinderwagenoscar. Bei Spielen und Rennen hatten jedoch Nici Eisenbach und Oli Jäger nach Punkten die Nase vorn und ergatterten den ersten Preis.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Tag“, sagte Christian Reiner, Mitorganisator des Kinderwagenrennens. Trotz leichter Regenschauern und kaltem Wind waren neben den elf teilnehmenden Gruppen auch zahlreiche Zuschauer erschienen, um die Gruppen anzufeuern. Im Sommer wird sich das Organisationsteam wieder zusammensetzten, um neue Ideen für das Kinderwagenrennen 2020 zu sammeln.