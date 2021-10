ATC-Paar im Finale der Landesmeisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangenes Wochenende fanden die Landesmeisterschaften in den Standard-Tänzen statt. Sowohl die Tanzpaare der Hauptgruppen als auch der Senioren-I trafen sich in Marbach am Necker, um sich den Landesmeistertitel zu ertanzen. Ausgetragen wurde dieses Turnier vom TSC Residenz Ludwigsburg.

Für den Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e. V. gingen Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr an den Start.

Trotz reduzierter Trainingsmöglichkeiten, aufgrund unterschiedlicher Wohnorte der Beiden, konnten sich Sopna und Nobert bereits bei vergangenen Turnieren meist bis ins Finale tanzen. So sicherte sich das Paar in der Startklasse der Senioren-I-D Standard auch bei dieser Landesmeisterschaft einen Finalplatz und beendete das Turnier schließlich auf dem vierten Rang.

Gegenüber ihrem Trainer Klaus Deike-Meier zeigt sich Pulicottil/Mayr sehr dankbar.