Der Spielmannszug Herbertingen hat die Zimmermannsgilde, zwei Konde und den Schwäbischen Albverein beim Aufstellen des Maibaums musikalisch begleitet.

Erstmals steht der Baum am Platz beim neuen Rathaus der Gemeinde. Der Regen sorgte für ein zügiges Ende der Veranstaltung. Anschließend ging es zum Vesper ins „Stüble“, das fast bis auf den letzten Platz besetzt war. Ludwig Döringer versteigert im Anschluss daran den Maibaum auf „amerikanische“ Art. Gesteigert wurde immer in Zwei-Euro-Schritten. So kamen am Ende 216 Euro die Jugendarbeit des Sportvereins (SV) Herbertingen zusammen. Diana Grimm ist die stolze Besitzerin von 18 Meter Holz.

Anita Maerz und Rudi Kremer vom Sportverein durften die Summe entgegennehmen. Schon zum dritten Mal versteigert der Albverein den Maibaum. Der nächste Baum soll für die Jugend des Reit- und Fahrvereins gestiftet werden.