Albverein ruft zur Mitmachaktion auf

Der Schnee ist weg und es zeigen sich nicht nur die schönen Frühlingsboten, sondern auch der Müll in der Natur. Deshalb startet die Ortsgruppe Herbertingen die „Mach-Mit-Aktion, der Umwelt zuliebe“, an der jeder auf eigene Gefahr mitmachen kann. Beim Spazierengehen oder Radeln – einfach eine Tüte mitnehmen und einen kleinen Abschnitt im Ort saubermachen. Der Albverein gibt dazu einen Tipp: „Als Gruppe oder mit der Familie macht es gleich doppelt so viel Spaß.“ Abgabe des Mülls ist am Donnerstag, den 2. Juni, zwischen 16 und 17 Uhr am Bauhof Herbertingen (neben der Feuerwehr). Foto: Birgit Buchmann