Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Freitag, 24. September, Zugang zu einer Motorradwerkstatt in Herbertingen. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Beim Eintreffen der Polizei war der unbekannte Täter erfolglos über alle Berge entschwunden. Sollte jemand aus der Bevölkerung im Bereich des Industriegebietes beim Bahnhof in Herbertingen verdächtige Wahrnehmungen in dieser Nacht gemacht haben, bittet die Polizei um Unterstützung. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Saulgau, Tel. (075 81) 48 20.