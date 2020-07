Abgeordnete auf Stippvisite im Wahlkreis

Der Europaabgeordnete Norbert Lins ist auf Einladung des Landtagsabgeordneten Klaus Burger nach Herbertingen gekommen. Dies geschah im Rahmen der Sommertour durch den Wahlkreis, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. Lins nutzte die Zeit und besuchte das Unternehmen Landhandel Stauß.

Geschäftsführer Udo Stauß, der den Betrieb im Jahr 2018 übernommen hatte, stellte den beiden Abgeordneten seine Wirkungsstätte vor. Stauß betonte, die gesellschaftliche Situation, in der sich die Landwirtschaft derzeit befinde und die Art, wie über Landwirte berichtet werde, sei aus seiner Sicht mehr als besorgniserregend. „Betrachtet man die Diskussion um Klima, Umwelt, Artenschutz oder Wasserqualität, so entsteht der Eindruck, dass ausschließlich die Bauern das Problem sind“, verdeutlichte Stauß.

Ein weiteres Thema beschäftigt den Unternehmer, nämlich das Thema Lastenverkehr im Agrarbereich. Wie Udo Stauß berichtete, scheiterten seine Versuche, Getreide-, Dünger- oder Futtermittel auf die Schiene zu bringen, an der fehlenden Bereitschaft der Bahn. Für ihn besonders unverständlich sei dabei, dass auf der anderen Seite Gütertransporte aus Ostblockländern mit deren Wagon-Triebwagen und Betriebspersonal problemlos möglich sind. Am Standort Herbertingen sieht der Abgeordnete Burger aber auch weiteres Potential an Transportgüter aus dem benachbarten Erdenwerk und Schrott- und Metallverwertung, dem Holzhandel und saisonbedingt auch für den Transport von Obst.

Lins und Burger versprachen, sich dieses Themas anzunehmen. Wobei Burger sich bereits an die Deutsche Bahn gewandt und um Aufklärung gebeten habe. Er soll zugleich seine Erwartung formuliert haben, dass hier positive Schritte zu einer Verbesserung der Situation unternommen werden müssten, geht weiterhin aus der Pressemitteilung hervor. „Nur wenn es uns gelingt, deutlich mehr Personen, aber auch Güter auf die Schienen zu bringen, werden wir unsere selbst gesetzten CO2-Ziele auch erreichen können“, sagte der Landtagsabgeordnete.