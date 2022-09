80er Fest in Herbertingen 1941/42

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Herbertingen - Am 15. September trafen sich die Jahrgänger 1941/42 in Herbertingen, um ihr 80er Fest zu feiern. Während des gemeinsamen Gottesdienstes mit Pfarrer Stauß, gedachte man auch den 13 verstorbenen Jahrgängern. Beim Fototermin begrüßte man weit gereiste Jahrgänger aus Mönchengladbach und Ascona. Auf dem Friedhof legte man an verschiedenen Gräbern einen Blumenschmuck nieder. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gasthof „Zur Sonne“ schlenderte man durch den Ortskern und kehrte in den Gasthof zur Kaffeetafel zurück. Bei guten Gesprächen und vielen Fotos aus der Vergangenheit verging die Zeit wie im Flug. Foto: Klaus Igel