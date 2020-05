75 Fahrverbote - Polizei gehen zahlreiche Raser ins Netz

Nach einer Geschwindigkeitsmessung am Montag auf der B 32 bei Herbertingen teilt die Polizei mit, dass 75 Temposünder mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die Verkehrspolizei hatte ihr Messgerät vom späten Morgen bis in den frühen Nachmittag im Baustellenbereich beim Umspannwerk aufgestellt. Dort ist die Geschwindigkeit wegen der Montage von Hochspannungsleitungen seit geraumer Zeit auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Von 1252 gemessenen Fahrzeugen waren 246 zu schnell. Das schnellste Fahrzeug raste mit Tempo 134 durch die Messstelle. 75 Temposünder davon waren so schnell, dass sie neben dem zu erwartenden Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen müssen.