Ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Alb-Donau-Kreis hatte Glück im Unglück, als er am Samstagnachmittag mit seinem neuwertigen Cabrio, einem 6er-BMW, aus noch nicht bekannter Ursache auf Höhe der Heustraße nach links von der Fahrbahn abkam, ein Brückengeländer durchbrach und über den dortigen Bach schanzte. Mit 50 000 Euro Sachschaden kam der Pkw in einer Grünfläche zum Stehen. 3000 Euro Sachschaden entstand an dem Brückengeländer sowie mehrere Hundert Euro an einer Reklametafel. Vermutlich, so die Polizei, hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.