Es ist Dienstag 9. November 1954, auf dem Standesamt in Ölkhofen geben sich Ida Rauch und Josef Lehleiter das Ja-Wort. Zwei Tage später feiern sie in der Dorfkirche in Steinhausen ihre kirchliche Hochzeit. Das ist 65 Jahre her. Am vergangenen Montag wurde dieses, inzwischen doch recht selten gewordene Ehejubiläum, im Kreis der ganzen Familie gefeiert. Dabei freuten sich die Eheleute Lehleiter, dass so eine große Anzahl an Feiergästen zu ihrem Ehrentag gekommen war. „Gesund gelebt, ein zufriedenes und einfaches Leben geführt – darum dürfen wir nun auf 65 Ehejahre anstoßen“, sagte der 88-jährige Josef Lehleiter, der nur 23 Jahre seines Lebens nicht verheiratet war.

Mit neun Geschwistern wuchs Josef Lehleiter in Herbertingen auf, wo er auch zur Schule ging. Schon früh galt es es für ihn, einen Beruf zu erlernen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Beim Herbertinger Schmied Rack erlernte er das Schmiedehandwerk – ein Beruf, der ihn sein Leben lang begleitete. Von 1950 bis zu seiner Pensionierung führte er seinen Beruf über 40 Jahre lang im Werk Laucherthal aus.

Seine heute 87-jährige Frau Ida aus Ölkofen war einst begeisterte Theaterschauspielerin. Ihre Truppe gab einmal ein Gastspiel im „Engel“ in Herbertingen – was auch ausschlaggebend für die spätere Beziehung der beiden war. Denn nach der Vorstellung begleitete er Ida Rauch zu Fuß nach Ölkofen und so begann das Kennenlernen. Ida Rauch arbeitete damals in der Schuhfabrik Dihlmann in Mengen und wuchs mit zwei Brüdern auf.

Am 11. November 1954, „In der Fasnet, man darfs kaum sagen“, so Josef Lehleiter, hat das Paar in der Wallfahrtskirche in Steinhausen geheiratet und ist dann auf den Speicher von Großvater Rauch in Ölkofen gezogen. Schon bald zog es Josef Lehleiter aber wieder in seine Heimat zurück und im Jahr 1959 baute das junge Paar in Herbertingen ein Haus, das sie ein Jahr später beziehen konnten. Ein Mädchen und zwei Buben gingen aus der Ehe hervor und bis heute sind noch sieben Enkel und fünf Urenkel zur Familie dazugekommen.

Gesundheitsbedingt sind die Aktivitäten der Eheleute heute etwas eingeschränkt. Aber täglich die Zeitung lesen und vor allem auch die Rätsel lösen, das gehört zum festen Tagesablauf. Schwiegertochter Gabi schaut zudem jeden Tag nach den beiden, sodass sie bestens umsorgt sind. Ein weiteres Ritual ist der sonntägliche Besuch der Geschwister von Josef Lehleiter. Sie kommen regelmäßig zum Kaffee und ab und zu darf es schon mal ein Glas Sekt sein. „Obwohl ich ganz wenig Alkohol trinke“, gibt Josef Lehleiter schmunzelnd zu.

Zum Ehrentag von Ida und Josef Lehleiter hatte sich auch Bürgermeister Magnus Hoppe als Gratulant im Fürsaileweg eingefunden. Er gratulierte zudem im Namen der Dorfgemeinschaft und übergab ein Geschenk der Gemeinde: Eine Uhr und Blumen. Im Zuge seiner Besuchs überbrachte der Schultes ebenfalls Glückwünsche von Landrätin Stefanie Bürkle und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.