54-Jährige bemerkt Betrugsversuch

Die Polizei warnt aufgrund eines Vorfalls in Herbertingen vor dem Betrugsversuch durch angebliches Gewinnversprechen.

Offenbar von einer Betrügerin auf ihrem Handy kontaktiert wurde eine 54-jährige Frau aus Herbertingen erstmals am Mittwochmittag. Der Frau wurde mitgeteilt, dass sie einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag gewonnen hätte, vor dessen Erhalt aber zunächst Bearbeitungsgebühren entrichtet werden müssten, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zunächst 900 Euro Nebenkosten begleichen

In einem weiteren Telefonat am Donnerstagvormittag wurde die 54-Jährige dann konkret aufgefordert, Guthabenkarten für ein Internet-Softwareportal im Wert von 900 Euro zur Begleichung der Nebenkosten zu erwerben. Nachdem der Frau zwischenzeitlich Zweifel an der Echtheit der Mitteilung gekommen waren, wandte sie sich glücklicherweise noch vor etwaigen Transaktionen an das Polizeirevier Bad Saulgau, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Masche von betrügerischen Gewinnversprechen, bei denen zum Erhalt eines in Aussicht gestellten größeren Bargeldbetrags zunächst Geld für Gebühren oder Nebenkosten entrichtet werden soll.

Die Polizei gibt aus dem aktuellen Anlass Verhaltenstipps für solche Situationen. Die Angerufenen sollen sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. „Legen Sie den Hörer einfach auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Angerufene sollten sich zudem überlegen, ob sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Die Polizei rät weiter, am Telefon niemals über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse Auskunft zu geben. Auch sollte niemals Geld an unbekannte Personen überwiesen oder Wertgegenstände an sie übergeben werden.

Sollte eine Gewinnnachricht wie im aktuellen Fall eintreffen, sollte man mit Familie oder anderen Vertrauten darüber sprechen. Wer sich unsicher ist, kontaktiert die Polizei unter der Telefonnummer 110, ohne die Vorwahl zu wählen, oder fragt bei der örtlichen Polizeidienststelle nach. „Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion am Telefon“, empfiehlt die Polizei.