50-Jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin ist am Montag um kurz vor 12.30 Uhr auf der B 32 von Herbertingen kommend in Fahrtrichtung Bad Saulgau aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei übersteuerte die Frau daraufhin ihr Fahrzeug, das mit der Leitplanke auf der linken Seite kollidierte. Von dort aus wurde der Wagen abgestoßen und kollidierte dann mit der rechten Leitplanke, wurde dort erneut abgewiesen und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Lenkerin des Ford zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 7000 Euro, während der Schaden an den Leitplanken sich auf etwa 5000 Euro beläuft. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.