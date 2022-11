48 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 48 Jahren wurde Oberbrandmeister Werner Niederer aus dem aktiven Dienst der Gemeindefeuerwehr verabschiedet. Bürgermeister Magnus Hoppe, Kommandant Martin Eisele und Abteilungskommandant Florian Baumhauer dankten ihm für seinen langjährigen Dienst in der Feuerwehr und damit für die Übernahme von Verantwortung.

In seiner Laudatio ging Kommandant Eisele auf die Verdienste von Werner Niederer ein. Eingetreten 1974, durchlief er in 16 Ausbildungslehrgängen seine vielseitigen Qualifikationen bis zum Zugführerlehrgang und errang alle Stufen bis zum goldenen Leistungsabzeichen. Von seinen zahlreichen Funktionen in dieser Zeit nahm er unter Anderem 16 Jahre die Aufgaben als verantwortlicher Gerätewart für die gesamte Gemeindefeuerwehr wahr. In den Jahren von 2001 bis 2007 bekleidete er fünf Jahre das Amt des stellvertretenden Kommandanten und drei Jahre das des Abteilungskommandanten der Einsatzabteilung Herbertingen.

Sichtlich bewegt ließ es sich der Verabschiedete nicht nehmen, einen kleinen Rückblick auf seine Dienstzeit zu geben. So erinnerte er sich an die Zeit seines Eintritts 1974. Die Feuerwehr Herbertingen war zu dieser Zeit in zwei Garagen des Bauhofes untergebracht, neben dem 1954 beschafften Opel Blitz gab es nur noch einen Löschkarren, der von den Feuerwehrmännern gezogen werden musste, und als persönliche Schutzausrüstung trugen die Einsatzkräfte ihre Uniformen aus Filzstoff. In der strengen Hierarchie der damaligen Feuerwehren blieb den jungen Nachwuchskräften nur die Übung und der Einsatz mit dem Löschkarren, das Löschfahrzeug blieb überwiegend den altgedienten Kameraden vorbehalten. Das änderte sich erst, als 1976 als zweites Einsatzfahrzeug ein Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt wurde. Als weitere Meilensteine in der persönlichen Ausrüstung rief er die Ausstattung mit der im Feuerwehrjargon als „Stallhäs“ und als „Jäger 90“ bezeichneten Einsatzkleidung in Erinnerung. Mit dem Umzug ins neue Gerätehaus 1989 und der Modernisierung von Gerätschaften und Fahrzeugen wurde den gestiegenen Anforderungen an die Feuerwehren Rechnung getragen.

Nachdem Werner Niederer nach dem Feuerwehrgesetz seinen Einsatzdienst beenden musste, wird er seiner Feuerwehr treu bleiben und weiterhin seine Fertigkeiten und Erfahrung einbringen. Er wird an der Kampagne 65+ teilnehmen, um auch über die Altersgrenze hinaus Dienst am Nächsten auszuüben.