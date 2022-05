33-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

Unter Alkoholeinwirkung ist ein 33-jähriger Autofahrer gewesen, den Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochabend in Herbertingen kontrollieren wollten. Nachdem der Mann die Beamten erkannte, gab er Gas und fuhr in Richtung Hundersingen davon, teilt die Polizei mit.

Nach kurzer Hinterherfahrt konnte der 33-Jährige schließlich im Ortsgebiet von Hundersingen beim Einparken festgestellt und gestoppt werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus anordneten und seinen Führerschein einbehielten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.