30-Jähriger schlägt unvermittelt zu

Am frühen Sonntag hat ein 30-Jähriger vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in Herbertingen einen anderen Gast niedergeschlagen. Der augenscheinlich alkoholisierte Angreifer schlug nach Angaben der Polizei unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf des 46-jährigen Mannes, als dieser das Lokal verließ. Der Geschlagene ging zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Angreifer.