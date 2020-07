27-Jährige stiehlt Lebensmittel

Die Polizei Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen eine 27-jährige Frau aufgenommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach soll die Frau am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in einem Discountergeschäft in der Bahnhofstraße zahlreiche Lebensmittel in eine Tasche gesteckt habe, die Ware an der Kasse aber nicht bezahlt. Die Kassiererin wurde im Kassenbereich auf die gefüllte Tasche aufmerksam und sprach die Kundin an. Während die Mitarbeiterin die Polizei verständigte, versuchte die 27-Jährige den Diebstahl zu vertuschen, indem sie einen Großteil des Diebesguts in einen nebenstehenden Mülleimer warf.