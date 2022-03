23-Jähriger bedroht 28-Jährigen mit Messer

Mehrere Polizeistreifen sind nach einem Streit zwischen zwei Männern am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße „Angergraben“ im Einsatz gewesen. Das teilt die Polizei mit. Wegen einer Nichtigkeit soll ein 23-Jähriger in einer Wohnung einen 28-Jährigen umgestoßen und beleidigt sowie im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht haben. Der 28-jährige Bewohner setzte sich hierauf zur Wehr, indem er den 23-Jährigen ebenfalls schlug und sich anschließend in einem Zimmer verbarrikadierte. Zwischenzeitlich verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit, er wurde von den Einsatzkräften an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen noch eine kleinere Menge Betäubungsmittel sicher, sodass er sich nun neben der Bedrohung und Körperverletzung auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten muss.