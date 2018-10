2019 beginnt in Marbach der Anschluss ans Erdgasnetz

Auf sehr große Resonanz ist die informative Ortschaftsratsitzung in Marbach gestoßen: Es ging um den Anschluss des Teilortes an das Erdgasnetz. Rund 60 Bürger waren gekommen, um die Ausführungen von Bernd Rettich und Peter Schuler von der Netze-Gesellschaft Südwest zu hören. Ortsvorsteher Bernhard Obert gab den Bürgern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch Ortsbaumeister Rudolf Pfeiffer beantwortete Fragen der Bürger.

2019 wird in einem ersten Bauabschnitt ein Teil der Marbacher Haushalte angeschlossen. Die Schulstraße wird vorgezogen, weil dort 2019 Kanal und Wasserversorgung erneuert werden. Der zweite Bauabschnitt ist für 2020 geplant.

Rettich erklärte, dass 2017 das Unternehmen und die Gemeinde Herbertingen einen neuen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterschrieben haben. Es wurde vereinbart, die Teilorte nach und nach an die Erdgasversorgung anzuschließen. Nach Herbertingen wurde Mieterkingen angeschlossen, derzeit läuft die Maßnahme in Hundersingen, 2019 und voraussichtlich 2020 wird Marbach angeschlossen. Rettich zeigte wie die Zuleitung nach Marbach gelegt wird. „Diese Trasse müsste baubar sein, die Detailplanung kommt jetzt“, erklärte Rettich.

Im ersten Bauabschnitt werden die Leitungen in den Riedweg, Am Dorfacker, den Fußweg runter zur Erzbergerstraße, in die Moosheimerstraße, in die Dr.-Haug-Straße und in einem Teil der Schulstraße verlegt. Rettich betonte aber, dass dieser vorläufige Plan auf der Grundlage der Interessensbekundung der Bürger von vor zwei Jahren basiere. Der tatsächliche Ausbau werde sich nach dem konkreten Bedarf und an den wirtschaftlichen Begebenheiten richten. Am Gairleweg habe es nur einen Interessenten gegeben, wenn sich mehr melden, könnte auch hier die Gasleitung verlegt werden.

Der Preis für einen Standardanschluss ist für den Ersterschließungszeitraum von zwei Jahren fest: Er kostet 1428 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Der Preis gilt also bis 2020. Mit der Gasleitung werden überall kostenlos die Leerrohre für den Glasfaseranschluss gelegt. Erst wenn tatsächlich an das schnelle Internet mit dem Glasfaser angeschlossen wird, kostet es 952 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Dieser Preis ist kreisweit derselbe für alle Gemeinden, erklärte Ortsvorsteher Obert.

Anfang Dezember wird es in Marbach eine Versammlung geben, bei der die Bürger nochmal informiert werden und sie anschließend ihre Verträge mit der Netze-Gesellschaft Südwest abschließen können. Im Januar und Februar werde es nochmal Termine im Rathaus Herbertingen geben, kündigte Ortsvorsteher Obert an.

In der regen Diskussion kamen viele Fragen von den Ortschaftsräten und von den Bürgern. Ob der Anschlusspreis von 1428 Euro auch gelte, wenn das Haus nicht unmittelbar an der Straße stehe oder der Heizraum hinter dem Haus liege, war eine Frage. Rettich sagte dies zu. Ob der Anschluss auch in ein Grundstück, das noch nicht bebaut sei, gelegt werden könne? Ja, sagte Rettich, wenn absehbar sei, dass gebaut werde. „Wenn erst in 20 Jahre gebaut wird, macht es keinen Sinn“, sagte er.

Warten bis die Heizung erneuert werden muss

Ein Rat fragte, ob Bürger etwas bezahlen müssen, wenn sie den Gasanschluss legen lassen aber über Jahre kein Gas beziehen. Rettich erklärte, dass der Gesetzgeber der Netze-Gesellschaft die Möglichkeit gegeben habe, Instandhaltungsgebühren zu verlangen. Dies werde derzeit aber nicht getan. Bürger können den Anschluss legen lassen und warten, bis ihre bestehende Heizung in die Jahre gekommen ist.

Ob es möglich sei, später anzuschließen, fragte ein Bürger. Rettich bestätigte: Es kann jederzeit ein neuer Anschluss an die bestehende Leitung gelegt werden. Man müsse halt die Straße an dieser Stelle neu aufreißen. Der Preis des Anschlusses bleibe sogar derselbe, wenn es bis 2020 gemacht werde. „Da machen Sie aber der Gemeindeverwaltung und Ihren Nachbarn keine Freude, wenn Sie ein Jahr nach Fertigstellung den neuen Belag wieder aufreißen lassen“, sagte Rettich mit Humor.

Ortsbaumeister Pfeiffer berichtete, dass die Erneuerung des Kanals und der Wasserversorgung in der Schulstraße noch in diesem Jahr ausgeschrieben und vergeben werde, damit die Maßnahme parallel zur Verlegung der Gasleitungen im Frühjahr starten könne. Ortsvorsteher Obert appelliert an die Geduld der Bürger in der Bauphase. „Die Baustelle wird dort, wo die ganze Straße aufgerissen wird, heftig. Wir müssen mit den Baustellen leben, aber danach sind wir zukunftsfähig.“