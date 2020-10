19-Jährige beim Diebstahl ertappt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 19-jährige Frau nach einem versuchten Ladendiebstahl rechnen. Sie wurde am Mittwochvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Marbacher Straße in Herbertingen dabei ertappt, wie sie mehrere Lebensmittel und Getränke in ihre Handtasche gesteckt und die Waren an der Kasse nicht bezahlt hatte. Ein Mitarbeiter sprach sie daraufhin an und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun gegen die 19-Jährige.