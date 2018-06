10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 311 in Herbertingen. Ein 54-jähriger Mercedes-Lenker fuhr ab dem Kreisverkehr Herbertingen auf der linken Fahrspur in Richtung Ertingen, ein 42-jähriger Honda-Fahrer rechts davon. Als der 54-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln musste, übersah er dabei den Honda-Lenker. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.