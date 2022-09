Vor 100 Jahre gingen in Mieterkingen die Lichter an

Vor einhundert Jahren lebte man noch mit Kerzenlicht und Petroleumlampen, warmes Wasser gab es nur auf den mit Holz befeuerten Küchenherden oder Waschkesseln. Mechanische Antriebe erfolgten durch Göpel; Kraftmaschinen, die durch Pferde- oder Ochsengespanne angetrieben wurden. Benötigte man größere Antriebsleistungen, zum Beispiel bei der Dreschmaschine, musste eine Dampfmaschine eingesetzt werden. Sägewerke und Mühlen siedelten sich an Flussläufen an (entlang der Schwarzach gab es auf einer Strecke von fünf Kilometern zeitweise neun Mühlen), sodass mit Hilfe von Wasserrädern die notwendige Antriebsleistung umgesetzt werden konnte. Großstädte betrieben ihre Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen.

Die ersten entscheidenden Entwicklungsschritte der Elektrotechnik begannen mit der Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner von Siemens im Jahre 1866 und 1880 und mit der Herstellung von elektrischen Bogenlampen durch T. A. Edison. Im Jahre 1891 wurde erstmals durch Oskar von Miller eine 175 Kilometer lange 15 000-Volt-Drehstrom-Übertragungsleitung zwischen Lauffen a.N. und Frankfurt a.M. gebaut. Damit bestand die Möglichkeit, über größere Strecken eine Stromversorgung in der Fläche aufzubauen.

Bis aber der elektrische Strom in Mieterkingen ankam, dauerte es noch viele Jahre. Zuerst entstanden kleine regionale private Elektrizitätswerke, die eine Stadt, Ortschaft oder Industrieanlage versorgten – das flache Land hatte das Nachsehen. Die Wasserkraft der örtlichen Hammerschmiedmühle reichte sicherlich nicht für den Einbau eines Generators zur Stromversorgung des Ortes aus.

Damit es auch in unserer ländlichen Region Oberschwaben mit dem Ausbau des Stromnetzes vorangehen konnte, gründeten 1909 die Amtskörperschaften Ravensburg, Tettnang und Wangen den „Bezirksverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke“ OEW, 1910 traten Saulgau und weitere Städte dem Verband bei. Bereits im Dezember 1911 schloss die Gemeinde Mieterkingen mit der OEW einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren.

Damit verpflichtete sich die OEW, entsprechend dem planmäßigen Netzausbau, innerhalb des Gemeindebezirkes jedem Haushalt die elektrische Energie für alle in Betracht kommenden Zwecke zu liefern. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 ging der Ausbau des Stromnetzes jedoch nur noch langsam voran. Arbeiter des Netzaufbaus mussten zum Militär, das Geld war kriegsbedingt knapp und Metalle wie Kupfer und Aluminium wurden für den Krieg beschlagnahmt. So kam es erst im August 1921 zur Vereinbarung für den örtlichen Netzausbau.

Die Gemeinde musste anteilig einen Beitrag von 67 000 Mark beisteuern, die üblichen Naturalienlieferungen erbringen, eigenständig die Löcher für die Masten graben und sämtliche benötigte Fuhrwerke stellen. Die Planungen sahen den Bau einer 15 000-Volt-Stichleitung an das übergeordnete Netz vor, der Gesamtanschlusswert des Ortes lag bei 60 kW. Die OEW gab den Hinweis, dass Motoren erst im Frühjahr 1922 nach der Inbetriebnahme der Illerkraftwerke betrieben werden könnten.

Mit dem Ortsnetzbau und den Hausinstallationen wurde die Firma BBC aus Stuttgart beauftragt, die Stichleitung errichtete die Firma Schatz aus München. Wer bis zum September 1921 seinen Hausanschluss angemeldet hatte, bekam ihn im Ortsbereich kostenlos, spätere Anmeldungen oder abseits gelegene Gehöfte wurden gesondert berechnet. Letztendlich kam es am Montag, den 25. September 1922 zur Inbetriebnahme des Mieterkinger Stromnetzes.

Ein Stromnetz unterliegt laufenden Erweiterungen und Ausbauten. Vom ursprünglichen Ortsnetz ist heute nichts mehr vorhanden. Die Holzmasten mit den Freileitungen in den Ortstraßen und die Giebelanschlüsse verschwanden 1971, die gemauerte Transformatorenstation 1992. In den Neubaugebieten werden die Häuser heute über Erdkabel versorgt.

Auch beim Stromversorgungsunternehmen gab es zwischenzeitlich viele Bewegungen. In der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft kam es 1939 zur Zwangsfusion der OEW mit der Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS). In den 1990er Jahren wurde von der Europäischen Union die Liberalisierung des Strommarktes vorangetrieben. Die EVS fusionierte mit dem Badenwerk zur EnBW, das Land verkaufte seinen Anteil von 45 Prozent an die französische Elektrizitätsgesellschaft EDF.

Das Land Baden-Württemberg kaufte 2010 die Anteile zurück, sodass heute die Stromversorgung in Baden-Württemberg, also auch die in Mieterkingen überwiegend wieder in öffentlicher Hand ist.

Im Jahre 1921 war es in Anbetracht des zurückliegenden Ersten Weltkriegs und den daraus resultierenden wirtschaftlich schwierigen Zeiten für eine kleine Gemeinde wie Mieterkingen mit 220 Einwohnern sicherlich nicht einfach eine Zukunftsinvestition von 67 000 Mark zu tätigen. Der Monatslohn eines Arbeiters lag bei 136 Mark.