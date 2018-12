Überraschungssieger SG Dettingen – Auch Altheim erreicht WFV-Vorrunde

Die SG Dettingen hat die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft der Frauen gewonnen. In der Sporthalle in Herbertingen setzte sich der Bezirksligist im Finale gegen den favorisierten Landesligisten SG Altheim I durch. Den dritten Platz sicherte sich der Bezirksligist SV Unlingen vor dem Kreisligisten SV Langenenslingen. Der Vorjahressieger SV Granheim I schied mit geschwächtem Kader bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier aus.

Die zehn teilnehmenden Mannschaften aus dem Bezirk Donau waren in zwei Gruppen eingeteilt und machten jeweils unter sich die Halbfinalisten aus. In der Gruppe A setzte sich die SG Altheim I souverän mit drei Siegen und einem Remis als Gruppenerster durch (zehn Punkte). Gruppenzweiter wurde mit zwei Siegen und zwei Unentschieden die Überraschungsmannschaft des Turniers, der Kreisligist SV Langenenslingen (acht Punkte). Der SC Blönried (sieben Punkte) scheiterte nur knapp am Halbfinaleinzug und belegte vor der zweiten Mannschaft des SV Granheim (drei Punkte) und der SGM Alb-Lauchert (ohne Punkt) den dritten Rang.

Deutlich knapper ging es in der Gruppe B einher. Hier waren bis zum letzten Gruppenspiel sowohl der SV Unlingen als auch die SG Dettingen und der SV Granheim I punktgleich. Nach einem erneuten Unentschieden im letzten Gruppenspiel musste sich der Vorjahressieger aus Granheim I mit sechs Punkten mit dem dritten Gruppenplatz zufrieden geben und schied frühzeitig aus dem Wettbewerb aus, während sich die beiden Bezirksligisten SG Dettingen und SV Unlingen mit einem jeweils folgenden Sieg für das Halbfinale qualifizierten. Die SG Dettingen und der SV Unlingen hatten jeweils acht Punkten. Dettingen wurde mit dem besseren Torverhältnis (3:1) Gruppenerster vor dem SV Unlingen mit 2:0 Toren.

Im ersten Halbfinale setzte sich die SG Altheim I gegen den SV Unlingen mit einem knappen 2:1-Erfolg durch und qualifizierte sich somit als erste Mannschaft für das Finale. Danach bestritten die SG Dettingen und der SV Langenenslingen das zweite Halbfinale, das die SG Dettingen mit 3:0 für sich entschied.

Im kleinen Finale um Platz drei war nach regulärer Spielzeit von zehn Minuten noch kein Sieger ermittelt (1:1). Erst im Sechsmeterschießen setzte sich der SV Unlingen gegen den SV Langenenslingen durch (4:3).

Fiona Miehle erzielt das Siegtor

Im Finale standen sich der Landesligist SG Altheim und der Bezirksliga-Tabellenführer SG Dettingen gegenüber. Nach einem spannenden Verlauf mit Gelegenheiten auf beiden Seiten gelang der SGD-Spielerin Fiona Miehle der entscheidende Treffer. Chancen zum Ausgleich vereitelte Torhüterin Patricia Geiselhart im Tor der Dettinger Mannschaft. „Wir haben am Turnier teilgenommen, um Spaß zu haben“, sagte SGD-Trainer Patrick Baier. „Mit diesem Erfolg hätte niemand gerechnet.“ Umso größer war die Freude der Dettinger Spielerinnen nach dem Sieg im Finale und dem Gewinn des Hallenbezirkstitels.

Dagegen musste sich die SG Altheim wie im Jahr zuvor mit dem zweiten Platz bei der Bezirksmeisterschaft der Frauen zufrieden geben. Ein Trost bleibt dem Landesligisten: Beide Finalteilnehmer, die SG Dettingen und die SG Altheim, qualifizierten sich für das Vorrundenturnier der württembergischen Hallenmeisterschaft in Ehingen. Das Turnier wird am 27. Januar 2019 in der Ehinger Längenfeldhalle ausgetragen.