Keltische Musik hat auf der Heuneburg inzwischen schon Tradition. Jährlich lud die Museumsgesellschaft Cúl na Mara bislang zu einem Konzert ins Freilichtmuseum ein. Nun wurde der Rahmen zu einem ersten keltischen Festival am Samstag, 25. August, von 15 bis 21 Uhr erheblich erweitert.

Als Céilí bezeichnet man im gälischen ursprünglich ein geselliges Zusammensein beliebiger Art. Heute versteht man darunter in Irland und Schottland meist eine besondere Tanzveranstaltung. Petra von den Heuberger Irish Dancers wird zu Beginn der Veranstaltung mit einer kleinen Live-Musik Formation das Publikum mit einfachen Céilí-Tänzen in Schwung bringen.

Wer wie die Musiker von Fleadh seine Instrumente virtuos beherrscht, kann mit Leichtigkeit und Frische aufspielen. Daher wirkt der Sound dieser Band dynamisch aber auch schwerelos und verleiht dem Irish Folk Flügel. Ihr aktuelles Album „The Cleggan Bay Disaster“ hat aber nicht nur hierzulande für Aufsehen gesorgt, sondern auch bei den irischen Radiostationen ein super Feedback ausgelöst. Die Band wurde zu Interviews eingeladen. Derweil fast alle irischen Bands immer in Richtung Kontinent streben, nehmen Fleadh Kurs in Richtung grüne Insel.

Highlandsack, eine versierte Highland Pipes und Drums Formation, kennen die Heuneburg schon in und auswendig. Sie haben hier früher die Highland-Games organisiert und werden immer dann auf der Heuneburg an diesem Festival anwesend sein, wenn sich die anderen gerade ausruhen.

Gemeinsames Musizieren

Cúl na Mara hat zu Beginn diesen Jahres ihr drittes Album „The world is colourful“ eingespielt, das bislang sehr hervorragende Kritiken von der Presse erhalten hat. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki, Akkordeon, Gitarren, Bass und Drums gehören zum ganz selbstverständlichen Instrumentarium der Band und sie verstehen es, traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer und modernen Texten zu verschmelzen. Die Band tourte in diesem Sommer vom Crema Medieval Festival bei Mailand bis nach Bremen zum großen Maritim Festival.

Damit ist aber das keltische Fest auf der Heuneburg noch nicht beendet. Die Musiker greifen eine Tradition aus den irischen Festivals auf, wo man am Schluss immer gemeinsam musiziert hat. Bei „Session and Dance“ hat das tanzfreudige Heuneburg-Publikum die Gelegenheit, bis in die Dämmerung den Mythos keltischer Festgelage direkt zu erleben. Als Bewirtung gibt es keltisches Essen und Getränke wie Guiness und Whisky.