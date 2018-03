Unbekannte brechen in Schule ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Hechinger Realschule in der Tobelstraße eingedrungen. Laut Polizeibericht versuchten die Einbrecher zuerst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Innen wurden mehrere verschlossene Türen aufgestemmt und Räume durchsucht. Dabei richteten sie einen geschätzten Sachschaden von rund 10000 Euro an. Zur Beute der Täter liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, Hinweise unter der Telefonnummer 07471/988 00 zu hinterlassen.