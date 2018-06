Staatsschutz ermittelt nach Grabschändung in Hechingen

Nach der Grabschändung auf dem jüdischen Friedhof in Hechingen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der vergangenen Woche ermittelt jetzt der Staatsschutz. Übergeordnete Dienststellen der Kriminalpolizei fahnden nach den Tätern. Landesrabbiner Netanel Wurmser besichtigte in dieser Woche die Schäden in Hechingen. Mit dabei war auch Hechingens Polizeichef Wolfgang Heller.

„Jüdische Einrichtungen“, so referierte Heller aus Erfahrung, „sind im Fokus des rechten Spektrums“. Wegen dieses möglichen politischen Hintergrundes der Tat habe das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen abgegeben. Ermittelt, so Heller, werde gegenwärtig „ganz offen in alle Richtungen“. Wie berichtet, haben die Täter keine rechten Parolen oder Symbole hinterlassen. Momentan, so Heller, handle es sich um „eine Einzeltat in der Region“.