Punktsieg für die Zollernbahn

Die Angelegenheit ist eigentlich ganz einfach: Alles, was die Bahnfahrer entlang der Zollernbahn auch nach Vollendung des Stuttgarter Tiefbahnhofs (S21) wollen, ist die Möglichkeit, umsteigefrei in die Landeshauptstadt zu gelangen. Und alles, was die Landräte Günther-Martin Pauli (Zollernalbkreis), Stefanie Bürkle (Sigmaringen), Joachim Walter (Tübingen) und Thomas Reumann (Reutlingen) sowie die CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Balingen und Wirtschaftsministerin, Nicole Hoffmeister-Kraut, wollen, ist, dies im besten Fall vom Jahr 2025 an den hiesigen Bahnkunden abschnittsweise zu ermöglichen.

Das zumindest war der Tenor bei einer Pressekonferenz im Hechinger Rathaus. „Es ist eminent wichtig, dass die Zollernbahn an die Metropolregion angeschlossen bleibt“, betonte die Ministerin. Dass die dafür notwendige Elektrifizierung als ein Baustein der Regionalstadtbahn in sieben Jahren tatsächlich auf den Weg gebracht wird, ist „ein ambitionierter, aber nicht unrealistischer Plan“, meinten die Landräte Bürkle und Reumann.

Klar ist lediglich, dass der konkrete Planungsstart für die Elektrifizierung der Zollernbahn erst erfolgen kann, wenn der Kosten-Nutzen-Index nach neuen Vorgaben des Bundes noch einmal errechnet wurde und die Streckenpläne für S21 fortgeschrieben sind.

Dem Pressegespräch vorausgegangen war ein Treffen kommunalpolitisch Verantwortlicher auf Einladung von Hoffmeister-Kraut. Herausgekommen ist ein „Positionspapier zum Elektrifizierungskonzept für das Schienennetz des Landes Baden-Württemberg und zur Regionalstadtbahn Neckar-Alb. Tenor: Nur gemeinsam sind wir stark. Oder, wie es Landrat Pauli formulierte: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung.“

Land und Bund fördern

Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail. Das ist beim Jahrhundertprojekt Regionalstadtbahn mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro „eine Mega-Kiste“ (Landrat Walter) nicht anders. Da ist zum Beispiel die nach wie vor offene Frage, welchen Anteil der Bund, das Land und die kommunale Ebene tragen werden.

Für Landesverkehrsminister Winfried Hermann ist die Sache klar. Am Mittwoch propagierte er bei der öffentlichen Vorstellung seines Elektrifizierungskonzepts in Stuttgart erneut die Aufteilung 60 Prozent Bund und jeweils 20 Prozent Land beziehungsweise kommunale Ebene. In diese Richtung äußerten sich gestern auch die Landräte und Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Doch zurück zum Positionspapier: Sechs Punkte umfasst das Schreiben, das auch vom Regionalverband Neckar-Alb in Person des Verbandsdirektors Dirk Seidemann mitverabschiedet wurde. Aber bei lediglich einem dieser Punkte haben die drei Landkreise ihr Schicksal selbst in der Hand.

Es geht dabei um eine Projektgesellschaft zur Regionalstadtbahn, die wenn die Kreistage mitspielen noch in diesem Jahr mit der Arbeit beginnen könnte. Das Gremium soll mit Entscheidungsbefugnis ausgestattet werden. Konkreteres aber gab es dazu noch nicht.

Ministerium sammelt Wünsche

Doch auch ohne Projektgesellschaft gilt: Die Zeit in puncto Regionalstadtbahn drängt. Bis Ende Mai sammelt das Stuttgarter Verkehrsministerium die Planungen und Wünsche von Bahnprojekten im Land. Die Wirtschaftsministerin mahnte: „Die Mittel sind limitiert, es läuft auf eine Art Windhundprinzip hinaus.“