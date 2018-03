Messtuch in der St.-Markus-Kirche angezündet

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr in der St.-Markus-Kirche im Hechinger Stadtteil Stein ein Messtuch angezündet.

Das Messtuch lag auf dem steinernen Altar. Gezündelt wurde mit Streichholz und Kerzen. Das Tuch hat einen Wert von 70 Euro.

Die Tat deutet auf einen „Kinder- oder Jugendstreich” hin. Mit einem Streich hat das Ganze allerdings nichts zu tun, denn ein solches Verhalten wird im Strafgesetzbuch mit Blick auf die besondere Örtlichkeit als „Gemeinschädliche Sachbeschädigung” geahndet.

Das Polizeirevier Hechingen hat dem entsprechende Ermittlungen eingleitet und sucht nach Hinweisgebern. Wer am Donnerstagnachmittag Personen in der Kirche oder der nahen Umgebung gesehen hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07471-98800.