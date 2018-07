Betrunkener 25-Jähriger baut Unfall und flüchtet

Ein 25-jähriger und mit mehr als 1,4 Promille betrunkener Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen vor den Augen einer Polizeistreife in einem Baustellenbereich der Neustraße einen Unfall gebaut und ist dann geflüchtet. Die Polizisten waren kurz vor 5 Uhr im Bereich einer unübersichtlichen und scharfen Kurve im Bereich der Einmündung Weilheimer Straße talwärts auf der durch eine Baustelle bedingten einspurigen Neustraße unterwegs, als ihnen in der Kurve auf der bergwärts für den Verkehr gesperrten Straße ein Sportwagen des Typs „Ford Focus ST“ entgegenkam, so die Polizei. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Polizeistreife einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden verhindern. Der 25-Jährige wich ebenfalls aus und prallte mit dem Ford in eine Baustellen-Bake. Anschließend flüchtete der er über die Weilheimer Straße, konnte dann aber am Ortsende gestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Den Führerschein musste er abgeben. Es läuft ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und wegen der Unfallflucht.