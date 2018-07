Auto prallt gegen Strohwagen: Ein Toter, zwei Verletzte

Der 58-Jährige war gegen 16.40 Uhr in seinem BMW von Hechingen kommend in Richtung Haigerloch auf der B463 unterwegs. Bei Stetten kam er am Anfang einer Rechtskurve aus bisher nicht bekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er mit einem Lastzug zusammen. Danach drehte es den BMW um 180 Grad und schleuderte ihn wieder auf seine ursprüngliche Fahrspur zurück. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Seats konnte nicht mehr ausweichen.

Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Bei den zwei Frontalkollisionen verletzte sich der BMW-Fahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer und die Seat-Lenkerin (49) wurden mit schweren Verletzungen ins Zollernalbklinikum Balingen eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 120.000 Euro.

Der LKW und die beiden Autos wurden von verschiedenen Abschleppunternehmen geborgen. Die B463 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben Notarzt und den Rettungskräften waren die Feuerwehr, das THW und die Straßenmeisterei im Unterstützungseinsatz.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

