Ein 40-jähriger Kletterer, der in einer schwierigen Tour nahe dem Dachstein-Überhang am Schlossfels oberhalb von Hausen im Tal allein unterwegs war, ist am Abend vor Christi Himmelfahrt in Bergnot geraten. In etwa 30 Metern Höhe ließ sich, als er abseilen wollte, ein Karabiner seines Selbstsicherungsgeräts nicht mehr öffnen. Mit Hilfe der Bergwacht Sigmaringen gelang es schließlich, das Gerät wieder funktionsfähig zu machen. Der Kletterer erreichte schließlich in vollständiger Dunkelheit den sicheren Wandfuß. Somit brauchte die Feuerwehr Hausen im Tal, die ausgerückt war, um die Wand des Schlossfelsens von der Straße nach Schwenningen her auszuleuchten, nicht mehr einzugreifen.