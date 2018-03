Der FC Krauchenwies/Hausen hat sich entschlossen, das Hausener Weltbierfest weiterhin zu organisieren, und damit der Region eine Attraktion bewahrt. Mitorganisator und Vorstandsmitglied des FC Marcel Gauggel sagte am Morgen nach der Veranstaltung, dass es sich gelohnt habe. Wie in den vergangenen Jahren auch, kamen viele überwiegend junge Gäste in die Hausener Festhalle.

„Die überraschend einbrechenden Minustemperaturen haben uns im wahrsten Sinne kalt erwischt“, sagte Gauggel. „Wir mussten sicherstellen, dass die auf einem Lastwagen deponierten Getränke nicht einfrieren. Da half nur Abladen, bevor es zu spät ist. Hat aber alles geklappt“.

Am Samstagabend lief dann alles wie am Schnürchen. Sicherheitscheck am Eingang und ausreichend lange Theken und Bars gewährleisteten einen guten Service. Den ungeübten Fußballern hinter dem Tresen kam es entgegen, dass die Gäste nicht alle auf einmal die Halle stürmten.

Die meist seit Jahren treuen Besucher des Events konnten sich unter 24 Weltbieren, 6 lokalen Bieren, Kölsch und alkoholfreien Getränken das richtige nach ihrem Geschmack aussuchen. Fünf junge Frauen aus der Gemeinde kamen mit der Getränkeauswahl bestens zu recht. „Desporados“ und „Salitos Tequlia“ waren für sie die Favoriten. Phillip, Jan und Rieken geben sich lässig, mit den Flaschen locker in der Hand. Phillip outet sich als Kenner der Bierbranche. Er nahm mal an Fotoshootings für ein italienisches Bier teil. Die einhellige Meinung der Gäste: „Gut, dass die Fußballer die Initiative ergriffen haben“.

Die Unterstützung durch die früheren Veranstalter, Kulturzirkel und Musikverein, hätten zum Erfolg des Abends beigetragen, sagt Gauggel. „Wiederholung nicht ausgeschlossen.“ Musikalisch war der Abend mit Dj Enable in besten Händen.