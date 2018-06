Silverados sorgenin Harthausenfür tolle Stimmung

Der Reit- und Fahrverein Alb-Lauchert Harthausen e.V. lädt am heutigen Samstag zu einem besonderen Event ein. Auf dem Pferdehof Riedinger in Gammertingen-Harthausen gibt es eine Westernparty mit Linedance und der Band Silverados. Wo die vier Jungs von ihren Pferden steigen, sorgen sie mit ihrer begeisterten Mischung aus fetzigem New Countryrock und Truckersongs bis hin zu klassisch-schmalzigen Westernballaden für ausgelassene Stimmung. „Spaß hoch 4“ lautet das Motto der vier coolen Cowboys aus dem wilden Süden und diese Spielfreude überträgt sich bei jedem ihrer zahlreichen Auftritte auf das Publikum. Dazu gibt es ausgefeilte Lindedance-Vorführungen. Los geht's um 20 Uhr.