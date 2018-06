Harthauser Heimatmuseum zeigt Ausstellung zum Albstollenbau

Wie an Wahlsonntagen üblich, ist das Heimatmuseum Harthausen am Sonntag, 24. September, bei freiem Eintritt von 9 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem Tag zeigt das Museum mit Unterstützung der Bodensee-Wasserversorgung eine Sonderausstellung über den Bau des Albstollens vor 50 Jahren.

Hier auf der Schwäbischen Alb war damals die größte Baustelle Europas. Es wurde der Bau des Albstollens begonnen, das Kernstück der Wasserleitung vom Bodensee in Richtung Stuttgart. Für viele Zeitgenossen war es damals unvorstellbar, dass in einer übermannsgroßen Leitung Bodenseewasser tief unter der Alb hindurchfließen könnte. Die Bauleitung der BWV für dieses „Jahrhundertbauwerk“ war damals in Harthausen untergebracht und die Bauleitung der ausführenden „Arge Albstollen“ war im benachbarten Neufra.

Beim Bau des Albstollens wurden mehrere Weltneuheiten eingeführt, etwa beim Einsatz von Vortriebsmaschinen im schwierigen und verkarsteten Gebirge der schwäbischen Alb und im Vorstollen. Trotz großer geologischer Bedenken schlossen sich sieben führende Fachfirmen zusammen, um dieses Wagnis gemeinsam zu realisieren. Der Stollen durchquert hier den geologischen „Zollerngraben“. Erdbeben durch die „Albstadt-Scherzone“ ereignen sich immer wieder. Gar manche unliebsame Überraschung erwartete die Bergleute unter Tage. Beim Stollenbau waren etwa 60 Mann rund um die Uhr und ohne Sonntagsruhe unter und über der Erde „auf Schicht“. Noch 25 Jahre lang trafen sich die „Albstollenbauer“ jährlich in Harthausen, um über ihre Zeit auf der Alb und ihre neuen Wirkungsstätten, etwa beim „großen Kanaltunnel“, zu schwärmen.

Zu diesem Jubiläum zeigt das Heimatmuseum zu den bisherigen Schautafeln ausführliche Informationen und Bilder. Ab 13.30 Uhr werden Filme und Führungen angeboten. Erwin Seßler, als einstiges Mitglied der Bauleitung „Arge Albstollen“, erklärt bei seiner Führung, wo der Wanderer diesen Zollerngraben selbst entdecken kann und weshalb hier das größte Erdbebengebiet Deutschlands ist. Sein Kollege Willy Gastel zeigt seinen Film vom Stollenbau. Höhepunkt des Tages ist die aktuelle Information direkt durch die Bodensee-Wasserversorgung vor Ort.