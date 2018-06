Das Heimatmuseum soll neue Räume bekommen

Es herrscht eine „beängstigende Enge“ in den Räumen des Heimatmuseums Harthausen, wie dessen Hüter Erwin Seßler erklärt. Es ist zwar schon länger geplant, mit einer Erweiterung der Fläche hier für Abhilfe zu sorgen. Jetzt aber ergeben sich durch den Umzug des Archivs im Dachgeschoss des Rathauses ganz neue Möglichkeiten. Der Ortschaftsrat Harthausen beriet darüber in seiner jüngsten Sitzung.

Beim Ausbau der Halle in Harthausen war auch an das Heimatmuseum gedacht worden, das dort Raum für einen Fundus und eine Werkstatt bekommen sollte. Der Rohbau steht, aber so ganz will Erwin Seßler diese Idee noch nicht gefallen: Die Elektrik der Halle wäre im Bereich des für das Museum geplanten Gebäudeteils untergebracht, und damit müsste der Raum zugänglich bleiben. „Das widerspricht der Nutzung als Fundus natürlich.“ Da kommt es gerade recht, dass in der Gemeinde auch andere Räume neu genutzt werden sollen. Das Archiv – bisher im Dachgeschoss des Rathauses untergebracht – zieht gerade in den bisherigen Vereinsraum des Rathauses um.

„Es hat sich bei der Sichtung herausgestellt, dass es gar nicht so groß wie angenommen ist“, weiß Seßler. Da das DRK und die Vetterzunft inzwischen mit eigenen Räumen versorgt werden konnten, bot sich der Vereinsraum als neues Zuhause für das Ortsarchiv an. Dessen Neuordnung hat Platz auf dem Dachboden des Rathauses geschaffen – Platz, der geradezu ideal für eine Erweiterung des Heimatmuseums wäre, wie Seßler findet: „So bliebe alles in einem Gebäude. Die baulichen Grundlagen sind ebenfalls da, es gibt eine Isolierung – „nur ausmisten und gründlich aufräumen müsste man eben.“ Das würde er auf sich nehmen, erklärt der begeisterte Sammler.

Allein Aufräumen reicht nicht

Ortsvorsteher Emil Oswald fand das Ansinnen Seßlers gut nachvollziehbar: „Ich trete dem Anliegen voll bei“, sagte er in der Sitzung des Ortschaftsrates und erklärte, er würde dem Museumswächter auch bei der Entrümpelung behilflich sein. Den Ortschaftsräten war ebenso einsichtig, dass Seßler überzeugende Argumente hat. Nach einer kurzen Begehung des Dachbodens stellten sie jedoch fest, dass es mit einigen Aufräumarbeiten wohl nicht getan sein wird: Es muss ein Boden verlegt werden und natürlich braucht das Museum auch Pinnwände, Vitrinen und Ausstellungstische, wie Seßler in seinem Schreiben an die Bürgervertreter formuliert hatte. Der Aufgang über die Treppe stelle ein Problem dar, erkannte man. „Das wird hinsichtlich des Brandschutzes wohl nicht ganz einfach“, konstatierte auch Bürgermeister Maier.

Dass eine Erweiterung des Heimatmuseums notwendig ist, bleibt aber unstrittig. „Die Harthausener sind, denke ich, auch ein bisschen stolz auf ihr Museum“, ist sich Seßler sicher. Am Ende der Diskussion im Ortschaftsrat stand daher ein grundsätzliches Ja zur Nutzung des Dachgeschosses durch das Heimatmuseum – über die Kosten muss jedoch gesondert beraten werden. Zunächst ist nun zu klären, ob sich die Räume aus bau- und brandschutzrechtlicher Sicht als geeignet erweisen. Sollte der Rathaus-Dachboden dem Heimatmuseum zukünftig tatsächlich zur Verfügung stehen, weiß Seßler schon, was er mit dem zusätzlichen Platz anfangen möchte. Neben einer Neuordnung – alles, was mit Technik zu tun hat, soll nach oben wandern – hat er auch einen neuen Ausstellungsschwerpunkt im Blick: „Ich habe schon einige Exponate zu Hause und feste Zusagen für weitere Objekte, um die Entwicklung des Computers vom C64 bis heute nachzuvollziehen.“