Zehn neue Bauplätze für Gutenstein

Der Gemeinderat Sigmaringen hat am Mittwoch den Bebauungsplan „Steinreisenäcker II“ in Gutenstein auf den Weg gebracht. Dort sollen insgesamt zehn neue Bauplätze entstehen, von denen 2018 fünf erschlossen werden. Damit reagiert die Stadt auf den steigenden Bedarf an Baugrund, nachdem im bestehenden Baugebiet „Steinreisenäcker“ derzeit nur noch ein Bauplatz zur Verfügung steht. Auf dem Areal befand sich früher eine Textilfabrik. Die Verkehrsanbindung erfolgt durch die Verlängerung der Josef-Stöckle-Straße mit Anbindung an den Grimmerriedweg. Die Größe der Bauplätze soll zwischen 620 bis 1200 Quadratmeter betragen.