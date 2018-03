Wegewart Josef Seifried legt Amt nieder

Mehr als 20 Jahre hat Josef Seifried das Amt des Wegwarts der Ortsgruppe Gutenstein des Schwäbischen Albvereins ausgeübt, aus gesundheitlichen Gründen zieht er sich jetzt zurück, bleibt aber dem Vorstand weiterhin als stellvertretender Vertrauensmann erhalten. Vertrauensmann Wolfgang Grandy hob in der Jahreshauptversammlung die gewissenhafte und zuverlässige Arbeit des scheidenden Wegwarts hervor, dankte auch im Namen des Gaus und überreichte ein Präsent.

Für die Betreuung von 39 Kilometer Wegnetz, Kontrollgänge, Freischneiden und Ausbessern der Beschilderung, Schädenmelden und Mülleinsammeln mussten 62 Arbeitsstunden aufgewandt werden. Außerdem seien vier Lehrtafeln im Bereich der Ortsgruppe aufgestellt worden, berichtete Josef Seifried. Vertrauensmann Wolfgang Grandy habe in seiner Funktion als Gauwegemeister 148 Stunden aufgebracht und sei außerdem Ausbilder für Albvereinspfleger beim Hauptverein. Mit insgesamt 30 Wanderungen, so berichtete Schriftführerin Sylvia Stroppel, war die Ortsgruppe im vergangen Jahr fleißig unterwegs.

Schwerpunkt liegt auf Amphibienschutz

Die Amphibienschutzmaßnahmen beim Hardthof, die zusammen mit der Bergwacht Sigmaringen durchgeführt werden, bilden weiterhin einen Schwerpunkt. Zufrieden fiel der Kassenbericht von Kassiererin Inge Rieger aus.

Vertrauensmann Wolfgang Grandy stellte den Wanderplan für das laufende Jahr vor. Am 18. März führt eine Wanderung auf dem Bohnerz Lehrpfad von Veringenstadt nach Inneringen und am Ostermontag wird von Wurmlingen über den Mühlstein zur Ruine Konzenberg gewandert. Vierzehntägig wandern immer dienstags die Senioren. Die Obere Donau wurde vom Schwäbischen Heimatbund zur Kulturlandschaft 2018 erklärt. Wolfgang Grandy wies auf Vorträge, Workshops und Exkursionen hin, die in diesem Zusammenhang in diesem Jahr angeboten werden. So hält am 11. April Willi Rößler in Sigmaringendorf ein Vortrag mit dem Thema „Burgen im Oberen Doonautal – Geschichte und Geschichten.“

Die Ortsgruppe wird sich auch am Albvereinsaktionstag im September beteiligen. Dieser Tag ist eine Kooperation der Fachbereiche Jugend und Familie und wird im gesamten Vereinsgebiet umgesetzt.

Stellvertretender Gauobmann zollt Gruppe Respekt

Gerhard Teyke, stellvertretender Gauobmann, zollte der kleinen Ortsgruppe Respekt für die geleistete Arbeit und hob das Engagement von Wolfgang Grandy im Gau hervor. Mit einem Bilderreigen von Wanderungen des vergangenen Jahres fand die Versammlung ihren offiziellen Abschluss. Bei dem gemeinsamen Singen von Wander- und Volksliedern und einem Albvereinslied von Monika Fechter über die zweitägige Wanderung, begleitet von Werner Beck auf dem Akkordeon, verbrachte die Albvereinsfamilie noch eine gemeinsame Zeit.