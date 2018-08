Seelsorgeeinheit verabschiedet Vikar Holger Cerff

Die Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen hat bei herrlichem Sommerwetter das Fest Mariä Himmelfahrt mit einem festlichen Gottesdienst in Gutenstein auf dem Sportplatz gefeiert. Der Festgottesdienst wurde aber nicht unter freiem Himmel abgehalten, ein aufgespannter Lastenfallschirm bot nicht nur Schutz vor Sonne, sondern sorgte auch für eine ganz besondere Atmosphäre. Diese genossen etwa 600 Gläubige aus der Seelsorgeeinheit, darunter auch 72 Ministranten aus Litzelstetten bei Konstanz, die derzeit ihre Ferien auf einem Zeltplatz bei Dietfurt verbringen.

Nach drei Jahren Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit verabschiedeten die Gläubigen auch Vikar Holger Cerff, der im September seine zweite Vikarstelle in Rheinfelden antreten wird. Die Predigt wurde in einer anderen, einer heiteren Form abgehalten. Zwei große Handpuppen, das Kamel Helmut und das Schaf Betty, geführt von Pfarrer Christoph Neubrand und Gemeindereferentin Susanne Ruther, unterhielten sich über den Inhalt der Lesung, die Bedeutung des Festes „Aufnahme Maria in den Himmel“ und über den Hintergrund der zu weihenden Kräuterbüschel, die in der katholischen Kirche an diesem Tag gesegnet werden. Sie sprachen auch in einer unterhaltsamen Form darüber, dass der Esel Fridulin in eine Umzugskiste gepackt worden sei und an den Hochrhein entführt werde um dort an den Gottesdiensten teilzunehmen, der Vikar werde nämlich versetzt. Gottes Segen und Vergelt’s Gott“, verabschiedeten sich die Handpuppen vom scheidenden Vikar. Auch Walter Halmer, Engelswies, Gertrud Möhrle, Altheim, und Rudolf Briem, Vilsingen, nahmen Abschied von Holger Cerff. In seine Zeit seien neben anderen Dingen auch das Erarbeiten von Pastoralkonzepten, die Weiterentwicklung des Leitbilds und die Visitation durch Weihbischof Bernd Uhl gefallen, erinnerte sich Walter Halmer. Im Gedächtnis seien auch noch die Predigten mit praktischen Ratschlägen wie beispielsweise über das Geschirrspülen oder was zu tun sei, wenn kein kühles Bier mehr im Kühlschrank stehe. Auch ein Bild sei geblieben: Wie die Kinder zügig aus den Bänken strebten um dem Vikar aus der Kirche zu folgen mit dem Ziel, möglichst nah am Osterfeuer zu sein. „Sie haben die Seelsorgeeinheit erheblich bereichert“, schloss Halmer seine launigen Ausführungen.

Ein Kräuterbüschel gab Gertrud Möhrle mit auf den Weg und wusste für jedes Wehwehchen ein Kräutlein. Rudolf Briem überreichte einen Farblaserdrucker. Die Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit unter dem Dirigat von Claudia Glöckler aus Altheim gestalteten den Gottesdienst mit, musikalisch begleitet von Sara Dullenkopf aus Engelswies mit der Querflöte, Kerstin Biselli aus Leibertingen auf dem E-Piano und Pfarrer Dulik mit der Gitarre. Gegen eine Spende konnten Kräuterbüschel erworben werden, die die Frauen der gesamten Seelsorgeeinheit in Altheim banden. Die Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit, bestehend aus den zehn Ortschaften Altheim, Engelswies, Gutenstein, Inzigkofen, Kreenheinstetten, Laiz, Langenhart, Leibertingen Thalheim und Vilsingen mit den Weilern Dietfurt Lengenfeld und Pault und weiteren freiwilligen Helfern bereiteten den eindrucksvollen Gottesdienst vor. Neben Mariä Himmelfahrt werden noch drei weitere Gottesdienste, Neujahr, Gründonnerstag und Fronleichnam von der gesamten Seelsorgeeinheit gemeinsam gestaltet und gefeiert. „Voll zufrieden“, zeigte sich Pfarrer Neubrand, der beim Auf- und Abbau selbst mit Hand anlegte und dankte allen, die zum Gelingen dieses Festgottesdienstes beigetragen haben. Die Bereitschaftsgruppe Inzigkofen vom Roten Kreuz stand für Notfälle bereit.