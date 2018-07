Funkantenne versorgt Gutenstein mit DSL

Schneller als erwartet kommt der Sigmaringer Ortsteil Gutenstein in den Genuss von schnellem Internet: Wegen der topografischen Lage wird DSL per Richtfunk ins Donautal übertragen. Der Test lief problemlos, seit gestern ist die Anlage in Betrieb. Bis 2011 soll in allen Ortsteilen schnelles Internet laufen.

Von unserem Redakteur Michael Hescheler

Der Funkspiegel auf dem Telekomhäuschen hinter dem Rathaus steht für das neue Zeitalter: So groß wie eine Satellitenschüssel ist das Gerät. Ausgerichtet ist die Antenne in Richtung Südwesten. Das macht Bürgermeister Daniel Rapp stutzig, denn der Sender steht in der entgegengesetzten Richtung, auf der Fürstenhöhe. Breitbandexperte Johann Speh von der Telekom erklärt: Weil die Klippen des Donautals den Funkweg versperren, hat die Telekom den Umweg gewählt. Der Sender auf der Fürstenhöhe steuert den an einem Strommasten befestigten Reflektor auf der gegenüberliegenden Talseite an. Von dort wird das Signal auf das Dach des Gutensteiner Telekomhäuschens weitergeleitet und in die vorhandenen Kupferkabel eingespeist.Noch ein, zwei Wochen

Nach Angaben der Telekom können die Kunden, die bereits einen Vertrag abgeschlossen haben, in ein bis zwei Wochen in die Datenautobahn einbiegen. Das Unternehmen rechnet damit, dass mehr als die Hälfte der 330 Kunden in Gutenstein einen Internetvertrag zu den üblichen Konditionen abschließen werden. „Wir sind jetzt optimal versorgt“, sagt Ortsvorsteher Peter Herr. Im gesamten Ortskern kann künftig in einer Geschwindigkeit von 16 MB pro Sekunde gesurft werden.

Eine Glasfaserleitung nach Gutenstein zu verlegen wäre deutlich teurer gewesen. Deshalb gelangt DSL jetzt über Funk ins Dorf. Der neben dem Rathaus postierte Sender sei nicht mit einem Mobilfunkmast vergleichbar, klärte der Telekom-Mitarbeiter kürzlich bei einer Bürgerversammlung auf. Jedes Handy strahle ein Vielfaches mehr als die Richtfunkantenne.

Da für die Telekom schnelles Internet in dünn besiedelten Gebieten nicht wirtschaftlich ist, muss die öffentliche Hand einen Teil der Rechnung begleichen. Mit rund 10 000 Euro bezuschusst die Stadt die Technik.

Deutlich höhere Kosten verursacht die anstehende Verlegung der Glasfaserkabel in den Ortsteilen Jungnau, Unter- und Oberschmeien sowie in den Gewerbegebieten Ergat und Wachtelhau. Wie berichtet, muss die Stadt dafür rund 600 000 Euro in die Hand nehmen, das Land legt denselben Betrag als Zuschuss obendrauf. Ende dieses Jahres sollen die Leitungen verlegt sein, danach wird ein Betreiber für das Netz gesucht, so dass in anderthalb Jahren in allen Ortsteilen DSL verfügbar sein soll, so der Zeitplan der Stadt. Erstmal hat Gutenstein die Nase vorn.