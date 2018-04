Felsenpicker spenden 500 Euro an die Tafel

Der Theater- und Fasnachtsverein „Felsenpicker“ ist weiterhin auf einem guten Weg. Mit berechtigtem Stolz konnte Vorsitzende Heidi Rzepka bei der Hauptversammlung auf ein recht erfolgreiches Jahr zurückblicken: „Das Theater war super, die Fasnet war toll, wir sind alle zusammen eine prima Truppe.“ Sie erhielt auch spontanen und kräftigen Beifall für ihre Aussage, viele Jugendliche und junge Erwachsene würden sich aktiv in das Vereinsleben einbringen. Das sei ein Potential, das man nutzen müsse, der Verein sei stolz darauf. Mittlerweile funktioniere die Mithilfe bei Aufgaben und Arbeiten „hinter den Kulissen“ auch recht gut.

Schriftführerin Karin Mägerle rief alle Aktivitäten des vergangenen Jahres nochmals in Erinnerung. Die Einnahmen und Ausgaben erläuterte Kassierer Michael Rauch. Bei den Wahlen wurden Ute Ruhnau als stellvertretende Vorsitzende und Kassierer Michael Rauch in ihren Ämtern bestätigt. Bernd Levko und Siegfried Ruhnau bleiben Beisitzer. Karin Mühlhans rückte für die auf eigenen Wunsch ausscheidende Beisitzerin Stefanie Kleiner-Keller nach.

Der Verein zeigt auch seine soziale Ader. Da es noch viele bedürftige Menschen gebe, schlug Heidi Rzepka vor, 500 Euro an die Tafel zu spenden. Außerdem soll die Bank für den Kastanienbaum beim Schulhaus, die der Verein zur Verfügung stellt, endgültig in diesem Jahr aufgestellt werden. Ab November heißt es wieder „Vorhang auf“ für die Theateraufführungen. Ortsvorsteher Peter Herr sprach dem Vorstand Lob und Anerkennung aus. Der gute Besuch bei der Versammlung und bei den Veranstaltungen zeige, dass die Mitglieder euch unterstützen, „weil ihr so gut seid“.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Lena Blender, Timo Blender, Dieter Holz, Kai Holz, Waltraud Holz, Erik Rauch, René Ruhnau und Liselotte Wachtler mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die bronzene Nadel für zehn Jahre Treue wurden Julia Ettwein, Deborah Riester, Selina Rösch und Maximilian Strobel angesteckt.