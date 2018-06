Die Jugendfeuerwehr Gutenstein ist spitze

Die Jugendfeuerwehr ist das Aushängeschild der Abteilung Gutenstein der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Sigmaringen. Mit 30 Mitgliedern ist sie sehr gut aufgestellt. Abteilungskommandant Werner Stroppel kommentierte diese erfreuliche Tatsache bei der Hauptversammlung im Gasthaus Bahnhof: „30 Mitglieder in Gutenstein, das ist absolute Spitze.“ Für die vier Gruppen seien in 60 Übungsabenden im wöchentlichen Wechsel 2759 Stunden aufgewendet worden, berichtete Jugendwartin Daniela Stroppel. 17 Jugendliche hätten alle Proben besucht.

Mit 79 Mitgliedern, 31 Aktive, drei Notfallseelsorger, 30 in der Jugendfeuerwehr, sieben in der Altersabteilung und acht Kindern in der Kinderfeuerwehr könne sich die gesamte Abteilung sehen lassen. Die Aktiven seien zu 19 Einsätzen gerufen worden, fünf Brände, vier technische Hilfeleistungen, sieben Hilfeleistungen nach Unwettern und drei sonstige Einsätze, erläuterte Werner Stroppel. Beim Probenbesuch gebe es noch Luft nach oben.

Schriftführer Roland Stroppel rief in seinem Bericht alle Aktivitäten nochmals in Erinnerung. Seinen letzten Kassenbericht trug Michael Ruhnau vor. Notfallseelsorger Bernd Weinmann berichtete von 36 Einsätzen, zu denen er, Daniela und Franz Gnant ausrücken mussten. Bei den Wahlen wurde Werner Kleiner als stellvertretender Abteilungskommandant bestätigt. Er wurde auch als stellvertretendes Ausschussmitglied in die Feuerwehr Sigmaringen gewählt. Dieter Blender, Lothar Kronenthaler und Tobias Blender sind Ausschussmitglieder der Abteilung, Stellvertreter sind Lothar Bosch, Jürgen Rzepka und Marcel Holz. Michael Ruhnau gibt die Kasse an Patrick Blender ab, Angela Ruhnau übernimmt die Schriftführertätigkeit von Roland Stroppel.

In diesem Jahr sei ein Treffen mit den Kameraden aus Gutenstein/Österreich am Königssee mit einer gemeinsamen Übernachtung in Salzburg geplant, erklärte Werner Stroppel. Kommandant Thomas Westhauser und Ortsvorsteher Peter Herr hoben das Engagement der Jugendfeuerwehr und der Ausbilder hervor. (hst)