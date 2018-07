Weiher sitzt auf dem Trockenen

Ohne Wasser ist seit etwas mehr als einem Jahr der Guggenhauser Weiher. Die vom Fachmann „Sömmerung“ genannte vorübergehende Trockenlegung ist eine jahrhundertealte Methode, die Wasserqualität in dem mit Nährstoffen überreichlich versorgten Gewässer bei wieder zu verbessern.

Ob ein Weiher nur einen Winter lang austrocknet oder so wie nun der Guggenhauser Weiher über ein ganzes Jahr abgelassen bleibt, unterscheidet sich nur dem Namen nach. Der Anlass ist nach Auskunft von Albrecht Trautmann von der „Pro Regio Oberschwaben GmbH“ in beiden Fällen derselbe: der viel zu hohe Gehalt an Nährstoffen und das damit verbundene übermäßige Algenwachstum. Alles, was von diesen Nährstoffen nicht von den Pflanzen und Tieren eines Weihers aufgebraucht wird, bildet nach seinem Absterben auf dem Weiherboden mit der Zeit eine Schlammschicht, die dem Wasser nicht nur Sauerstoff entzieht, sondern durch Faulgase die Wasserqualität zusätzlich verschlechtert.

Aus diesem Grund ließ man nach Auskunft von See-Experte Trautmann bereits im Mittelalter die Weiher immer wieder regelmäßig während der Sommer- oder Wintermonate leer stehen. War dies seinerzeit ein Ausgleich für den Rinder- und Schweinemist, den man damals absichtlich ins Wasser kippte, damit die Karpfen schneller fett werden, so sind es heute die generellen Nährstoffeinträge, die man mit dieser Methode zu neutralisieren versucht. Kommt nämlich Sauerstoff an den Weiherboden und damit an den Schlamm, wird dieser durch Bakterien und Pilze zersetzt und unschädlich gemacht.

Dass das Ablassen eines Weihers für alle Weiherbewohner und insbesondere für die Fische Stress bedeutet -- und zwar unabhängig davon, ob sie nun gleich in der Pfanne landen oder „zur Pension“ vorübergehend in einen anderen Weiher umquartiert werden -- ist auch Trautmann klar. Die Vorteile der besseren Wasserqualität „überwiegen aber absolut“, zumal dadurch gerade gefährdete und vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten oft erst wieder akzeptable Lebensbedingungen bekommen, schreibt die „Pro Regio Oberschwaben“ in ihrer Pressemitteilung.

Genutzt hat auch Weihereigentümer Franz Linz die Trockenphase, um die Teichbodenvegetation mit einem Spezialgerät abzumähen. Auf diese Weise konnten weitere Nährstoffe aus dem Lebenskreislauf des Weihers entfernt werden, lobt Trautmann diesen Einsatz. Ergänzt wurde die Sanierung zudem durch einige weitere Maßnahmen, mit denen künftig nährstoffreiches Regenwasser um den Weiher herum geleitet werden kann. Zufrieden mit dem Ergebnis ist auch der Ravensburger Fischereiverein, der als Pächter den Guggenhauser Weiher vor einem Jahr trockengelegt und die Fische in andere Teiche umgesetzt hatte. Bis Ende Februar wird es nach Auskunft von Trautmann noch dauern, bis der Guggenhauser Weiher wieder Wasser sowie Fische gleichermaßen beinhaltet.