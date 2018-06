Gemeinden könnten Feuerwehrschläuche gemeinsam prüfen

Carina Lambert ist zur neuen Schriftführerin der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen gewählt worden. Sie löst ihre Schwester Carmen im Amt ab. Neben der Beförderung von Stefan Bixel, Pirmin Sinzig und Markus Köberle zu Oberfeuerwehrmännern wurde bei der Hauptversammlung in der Gaststätte „Saustall“ im Ortsteil Egg der Gemeinde Guggenhausen auch noch Stefan Sorg zum Oberlöschmeister ernannt.

Derzeit hat die aktive Mannschaft eine Stärke von 14 Männern und zwei Frauen. Zusätzlich gibt es drei Jugendliche, die sich in der Grundausbildung befinden. Die Ausbildung bei der Feuerwehr ist vielseitig und reicht von Erster Hilfe, Atemschutz, Wärmegewöhnung, Maschinistenlehrgang und Gerätewart über Führungskräfteseminare zu Führerschein und Motorsägenlehrgang mit Aufbaukurs, speziell für den Einsatz nach Sturmschäden, wenn umgefallene Bäume unter Spannung stehen.

„Es ist gut, dass wir uns die Kosten mit der Gemeinde Guggenhausen teilen können“, sagt Josef Schill. Nachdem es auch für ihn mittlerweile die 25. Feuerwehrhauptversammlung ist, an der er als Bürgermeister von Unterwaldhausen teilnimmt, weist er wohl darauf hin, wie die Kosten im Laufe der vergangenen Jahre von vierstelligen DM- zu fünfstelligen Euro-Beträgen gestiegen sind. Doch stehe für ihn die besondere Einsatzbereitschaft aller Mitglieder der Mannschaft im Dienst des Gemeinwohls im Vordergrund und dem gebühre großes Lob.

Innerhalb seines Jahresberichts weist Feuerwehrkommandant Edwin Bixel immer wieder auf den außerordentlichen Eifer verschiedener Mitglieder hin. Sei es bei der Teilnahme am Leistungsabzeichen in Hoßkirch, das mit Bronze abgeschlossen wurde, oder die jährliche Organisation des Ausflugs und auch die Übernahme des Postens des Getränkewarts. Die meisten Geschenke erhalten die Brüder Benjamin und Manuel Landthaler, womit deren enorme Einsatzbereitschaft in den verschiedensten Bereichen zum Ausdruck kommt.

Zusammenarbeit ausbauen

Bei den Beschaffungen für 2017 wird neben neuer Einkleidung die Anschaffung eines Schlauchtrocknungsschrank in Erwägung gezogen, den man sich als Laie wie einen großen Wäschetrockner vorstellen muss. Er soll den schwerfälligen Schlauchturm ersetzen, bei dem das Material der Löschschläuche durch Regen und Sonneneinstrahlung beeinträchtigt wird und zudem von den Feuerwehrmännern großen Kräfteeinsatz abverlangt. Schlauchbereitstellung und -prüfung wird derzeit auch interkommunal im Verwaltungsverband thematisiert. Es steht die Gründung eines sogenannten „Schlauchpools“ zur Debatte.

Im Jahr 2016 gab es insgesamt zwölf Proben mit unterschiedlichen Schwerpunkten hinsichtlich Gefahren- und Rettungssituationen. Bei einer speziellen Atemschutzprobe in Fronhofen wurde ein Rettungseinsatz bei kompletter Vernebelung auf unbekannten Terrain geprobt. Die Hauptprobe fand im September im Wohngebiet Eschweg in Unterwaldhausen statt, wo unter anderem die Rettung einer gehbehinderten Person aus dem zweiten Stock simuliert wurde. Zum Einsatz kam auch das Rettungsfahrzeug mit Drehleiter der Wehr aus Altshausen. Bei der anschließenden Auswertung der Übung musste man feststellen, dass die beengten Straßenverhältnisse in der Sackgasse mit Wendeplatte für mehrere Fahrzeuge eine besondere Herausforderung im Falle eines Brandes darstellen.

Waren es 2015 sechs Einsätze, wovon es sich viermal um die Beseitigung einer Ölspur handelte, war es 2016 nur ein Einsatz bei einem Stark- regenfall, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste.

Ehrungen: Der aktive Feuerwehrdienst kann zwischen 17 und 65 Jahren ausgeübt werden. Sechs Mitglieder werden im Rahmen der Hauptversammlung aufgrund ihres Alters oder gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Dienst entlassen. Jürgen Metzler war 33 Jahre aktiver Feuerwehrmann und hatte davon zehn Jahre das Amt des Schriftführers inne. Als Mann der Basis, auf den über 35 Jahre immer absoluter Verlass war, wurde Josef Reich bei seiner Entlassung gelobt. Eine Ehrennadel in Gold erhielt Johann Scheb bereits im vergangenen Jahr für seine Mitgliedschaft von 40 Jahren, wovon er fünf Jahre stellvertretender Kommandant war.

Auch Franz Köberle ist über 40 Jahre Feuerwehrmann und führt seit 35 Jahre die internen Kassengeschäfte. Er wird diese auch vorerst weiterführen. Für seinen außerordentlichen Dienst wird er zum Ehrenmitglied ernannt. Alfred Trautmann wird ebenfalls Ehrenmitglied, nachdem er in den vergangenen 32 Jahren aktiv bei der Feuerwehr und davon 16 Jahre stellvertretend das Amt des Kommandanten übernahm. Klaus Lutz wird zum Ehrenkommandant ernannt. Während seiner 35-jährigen Zeit als aktiver Feuerwehrmann übernahm er 16 Jahre als Kommandant Verantwortung, erst fünf Jahre stellvertretend und dann von 1993 bis 2004 in leitender Position. Im Namen der gesamten Mannschaft bedankt sich auch Andreas Schmid, Ausschussmitglied, bei den ausscheidenden Kameraden, die auch in Zukunft in der neu zu belebenden Altersabteilung herzlich willkommen sind.

„Die Ehrungen sprechen von einer guten Gemeinschaft und Kameradschaft, denn ansonsten ist es heutzutage kaum mehr vorstellbar, dass jemand über 40 Jahre einer Sache treu bleibt“, stellt Jochen Currle, neuer Bürgermeister der Gemeinde Guggenhausen, anerkennend fest. In seinem Schlusswort weist er außerdem auf die generationenübergreifende Mannschaft hin, in der man den jugendlichen Tatendrang und die Besonnenheit der Älteren spürt. Dieses Gleichgewicht sei die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit – auch in den kommenden Jahren.