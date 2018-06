97 Sportler machen Sportabzeichen

Zwischen Mai und September haben 97 junge und junggebliebene Menschen in diesem Jahr das Sportabzeichen beim Freizeitsportverein Göge abgelegt. Am Sonntag erhielten sie ihr Sportabzeichen im Dorfgemeinschaftshaus Günzkofen. „Das ist eine stolze Anzahl von Personen im Verhältnis zur Mitgliederzahl und ist nicht vergleichbar im gesamten Sportkreis Sigmaringen“, machte Markus Metzger bei der Verleihung der Sportabzeichen deutlich. Der Referent des Sportkreises Sigmaringen überreichte mit dem Vorsitzenden des Freizeitsportvereins Thomas Briemle die Sportabzeichen entweder in Gold, Silber oder Bronze. Besonders wünschte Markus Metzger den 34 Sportlern, die in diesem Jahr das erste Mal ihr Sportabzeichen ablegten, weiterhin viel Spaß und Freude am Sport. (is)